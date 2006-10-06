Ніяких підстав для розпуску ВР немає

Ніяких підстав для розпуску Верховної Ради немає. Про це сказав голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ в інтерв’ю Парламентському каналу.

За його словами, парламент працюватиме “до 2009 року як потрібно”. Він зазначив, що це чудово розуміють навіть ті, хто говорить про можливість розпуску нинішньої Верховної Ради.

За словами О.МОРОЗА, робоча група, яка працює над проектом Державного бюджету на 2007 рік, зробить усе для того, щоб були враховані пропозиції, зауваження і був підготовлений такий документ, який буде підтриманий Верховною Радою у першому читанні і ухвалений остаточно до кінця поточного року.

О.МОРОЗ вважає, що законопроект про держбюджет буде підготовлено так, щоб Президент України не наклав вето на цей закон.

За його словами, навіть якщо і буде вето на закон про держбюджет, то “сама по собі ця обставина не означає можливості розпуску парламенту”. “Нехай заспокояться ті, хто про це говорить”, - сказав О.МОРОЗ.

Він наголосив, що нинішній склад парламенту працюватиме до 2009 року, як передбачено Конституцією і та законодавством України.

Як повідомляв УНІАН, учора лідер фракції "Наша Україна" Роман БЕЗСМЕРТНИЙ не виключив, що парламент буде розпущено в разі неухвалення ним державного бюджету.