Намисто Тимошенко (фоторепортаж)

Як повідомляв УНІАН, сьогодні виступаючи з парламентської трибуни Євген КУШНАРЬОВ заявив, що внесені законопроекти щодо відміни пільг народним депутатам серед авторів яких є і Ю.ТИМОШЕНКО, є «фарисейством, з яким новоявлені захисники народу намагаються викликати до себе черговий приступ всенародної любові і сформувати негативне ставлення до всіх інших». Є.КУШНАРЬОВ, звертаючись до Ю.ТИМОШЕНКО, зазначив: «Шановна, Юліє Володимирівно, та одної перлини з намиста на вашій шиї достатньо для того, щоб середньостатистична українська сім’я жила 5 років... А ви розказуєте тут про любов до народу і показуєте себе його захисницею, коли ви «витягнули» пів-економіки України.

У цей час Ю.ТИМОШЕНКО зняла намисто зі своєї шиї і віддала його Є.КУШНАРЬОВУ (фото 1).

Народний депутат України із фракції КПУ Микола КРАВЧЕНКО (фото 4) заявив, що необхідно провести експертизу цього намиста, щоб з’ясувати його вартість. Ю.ТИМОШЕНКО погодилась на це. Потім вона все-таки забрала назад намисто і сказала, що покаже його журналістам в кулуарах.

Натомість Ю.ТИМОШЕНКО передала журналістам (фото 2) своє намисто.

Схоже намисто пані Тимошенко вже одягала раніше до ВР (фото 6,8,9) і до Львова (7), де вдало видно гарнітур обручка-сережки-намисто.