Депутат Кириленко: широка коаліція може відбутися

Народний депутат від «Нашої України» В’ячеслав КИРИЛЕНКО вважає, що широка коаліція може відбутися тільки в тому разі, якщо Універсал національної єдності буде підтриманий у поіменному режимі як документ Верховною Радою.

Про це він сказав в інтерв`ю газеті «Дзеркало тижня», опублікованому сьогодні.

За словами В.КИРИЛЕНКА, Універсал - політичний документ, який так чи інакше впливає на політичну реальність у країні. Депутат упевнений, що саме підписання Універсала зробило можливою появу чинного Кабінету Міністрів і внесення кандидатури Віктора ЯНУКОВИЧА на посаду прем`єр-міністра. Тому, як сказав В.КИРИЛЕНКО, «якщо Партія регіонів не готова чи не хоче виконувати положення Універсалу, то наслідком цього може бути лише відставка прем`єра і всього Кабінету».

Також депутат «Нашої України» проти того, щоб міністри від блоку були відкликані з уряду. «А чому наші міністри повинні йти з уряду? Універсал не виконують прем`єр-міністр і Партія регіонів», - зазначив В.КИРИЛЕНКО, додавши, що «за таких обставин у відставку має йти увесь склад Кабінету міністрів, починаючи з прем`єр-міністра».

Інша річ, нагадав В.КИРИЛЕНКО, що в парламенті є антикризова коаліція, що має постійну більшість, «і вона з цим може не погодитися. Тоді Універсал припинить своє існування де-факто».