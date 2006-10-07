Міністерство оборони має 33 літаки для НАТО

Українська авіаційна транспортна компанія” вже сьогодні має у повній готовності 18 літаків для виконання стратегічних транспортних перевезень НАТО.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, про це сьогодні заявив генеральний директор Державного підприємства Міноборони України „Українська авіаційна транспортна компанія” Віталій ПОПОВ, коментуючи рішення Верховної Ради від 5 жовтня, яким було надано згоду на використання стратегічної транспортної авіації України в операціях та навчаннях НАТО.

В.ПОПОВ також підкреслив, що „колектив компанії має досить великий досвід подібних перевезень, і прийняте Верховною Радою рішення дозволить закріпити авторитет України на міжнародному ринку авіаперевезень та забезпечити надходження додаткових коштів до державного бюджету”.

Генеральний директор „УАТК” зазначив, що, окрім 18 літаючих бортів, компанія має на зберіганні ще 15 літаків, які в разі потреби можна підняти у повітря впродовж одного місяця.