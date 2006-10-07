Підтримка Партії регіонів у Луганську скоротилася (опитування)

64,83% мешканців Луганська на сьогодні підтримують дії Партії регіонів. Як повідомили кореспондентові УНІАН в прес-службі Луганської міської ради, про це свідчать результати опитування, проведеного Управлінням внутрішньої політики Луганського міськвиконкому. 26 березня за Партію регіонів віддали голоси 70,4% луганчан.

У Комуністичної партії України в Луганську наразі 5,48% прихильників (на виборах - 3,5), у Соціалістичної партії – 3,68% (0,9), Прогресивної соціалістичної партії України - 2,05% (7,7), “Нашої України” – 1,58% (2,03). Блок Юлії Тимошенко в повідомленні прес-служби не названий (на виборах - 5,4%).

Згідно з результатами опитування, головними проблемами міста респонденти назвали житлово-комунальні (58,83%), ремонт доріг (38,97%), створення нових робочих місць (30,51%), впорядкування міста (24,65%), боротьбу з наркоманією і злочинністю (23,81%), будівництво житла (20,56%) і молодіжні проблеми (20,37%).

В опитуванні, яке було проведене наприкінці вересня, взяли участь 1075 луганчан старших 18 років.