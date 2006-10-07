Янукович привітав Путіна по телефону

Усе інше знають тільки вони вдвох

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ провів телефонну розмову з Президентом Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ. Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряду. В ході розмові В.ЯНУКОВИЧ, зокрема, привітав російського Президента з днем народження. Прес-служба не повідомляє інших деталей розмови. Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент РФ В.ПУТІН святкує своє 54-річчя.

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