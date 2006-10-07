Янукович привітав Путіна по телефону

15:52, 07 жовтня 2006
Політика
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Усе інше знають тільки вони вдвох

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ провів телефонну розмову з Президентом Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряду.

В ході розмові В.ЯНУКОВИЧ, зокрема, привітав російського Президента з днем народження.

Прес-служба не повідомляє інших деталей розмови.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент РФ В.ПУТІН святкує своє 54-річчя.

 

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