Регіонали зізналися, що за відставку Тимошенко голосів не вистачить

На даний момент у Верховній Раді немає необхідної кількості голосів на відставку уряду Юлії Тимошенко. Це визнала представник Партії регіонів Олена Бондаренко, коментуючи припущення, що на зустрічі Ющенка з Януковичем обговорювалася проблема переговорів Партії регіонів з частиною комуністів, з "Єдиним центром" і частиною "Нашої України" про те, щоб вони дали голоси за відставку Кабміну.

«Поки голосів немає, але до четверга вони можуть з`явитися, - заявила Бондаренко в прямому ефірі програми «Шустер live» на ТРК «Україна». - У будь-якому випадку, навіть якщо голосів до четверга не буде, перший, хто поставить питання, якби ми цього кроку не зробили, – це, напевно, Мустафа, були б ви. І сказали: чому ви не робите навіть елементарних речей? Не виносите питання про відповідальність Кабміну. Ми його виносимо. І ми намагаємося знайти голоси».