У Кремлі заявили, що Путін і Тіллерсон детально не обговорювали ситуацію в Україні

У Кремлі заявили, що під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна та секретаря Держдепу США Рекса Тіллерсона ситуація в Україні детально не обговорювалась , а в цілому говорити про зрушення у відносинах США і Росії рано.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи переговори у Москві 12 квітня.

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«Ні, не можна, наразі рано», - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, чи можна говорити про якесь зрушення у відносинах Росії и США після зустрічі Путіна і Тіллерсона.

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«Ми сподіваємося, що цей аналіз стане відомий президенту США, принаймні, це дасть зрозуміти, що, з нашої точки зору, в попередні кілька років привело нас у такий двосторонній глухий кут», - сказав Пєсков.

За його словами, докладно обговорювалася Сирія, і Путін виклав російське бачення ситуації і перспективи її розвитку.

На запитання УНІАН, чи обговорювалася ситуація в Україні, Пєсков відповів: «Пунктирно - так, детального обговорення України не було». За його словами, в цілому «розмову можна назвати конструктивною», і є розуміння необхідності підтримувати діалог для пошуку вирішення питань.

Пєсков також повідомив, що учора можлива зустріч Путіна та президента США Дональда Трампа не обговорювалася.

При цьому він зазначив, що фото і відео зустрічі Путіна і Тіллерсона поширюватися не буде, оскільки «медійне висвітлення не проводилося».

Як повідомляв УНІАН раніше, секретар Держдепу США Рекс Тіллерсон 12 квітня прибув із робочим візитом до Росії та провів робочу зустріч із очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим та заявив, що не буде зустрічатись із російським президентом.

Однак пізніше Тіллерсон все ж зустрівся із Путіним.

Держсекретар США Рекс Тіллерсон спілкувався з президентом РФ Володимиром Путіним понад дві години, переговори вийшли «правдиві» й «відвертими». Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

«Це був довгий день. Ми провели переговори з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Рексом Тіллерсоном. І щойно відбулася тривала, більш як дві години, зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним. Переговори вийшли ґрунтовним, відвертими, охопили весь спектр питань, які є ключовими для наших двосторонніх відносин, для взаємодії у міжнародних справах», - сказав Лавров.