Луценко не збирається йти з посади

У вівторок у міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА заплановано зустріч з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, де йтиметься про нові політичні обставини, які виникли після заяви Романа БЕЗСМЕРТНОГО щодо переходу “Нашої України” в опозицію.

Про це Ю.ЛУЦЕНКО сказав в інтерв’ю “5-му каналу” в неділю.

Він зазначив, що не повинен жодним чином виконувати рішення цієї політичної сили, оскільки він не є членом партії. “Але тим не менше я буду мати з Президентом розмову стосовно подальшої поведінки всіх тих, хто є представниками Майдану демократичних сил у нинішньому уряді”, - зазначив міністр.

Ю ЛУЦЕНКО заявляє, що він залишиться на посаді міністра внутрішніх справ, якщо йому “не будуть спутувати руки, ноги і будуть дозволяти робити те, що робив всі ці півтора роки”. Він зазначив, що під час його призначення в новий уряд йому пообіцяли, що умови для роботи залишаться такими, які були й раніше.

Водночас Ю.ЛУЦЕНКО підкреслив, що на сьогодні “є бажання і в парламенту, і в Кабміну встановити тотальний контроль над кадровою, і навіть оперативною роботою міліції”.

Міністр зазначив, що створюються різні комісії, метою яких є «якщо не можна ЛУЦЕНКА приручити, то треба його підвісити на гачки». «Я цих гачків не боюся», - заявив міністр.

Він зізнався, що чудово розуміє, що Верховна Рада може заслухати звіт міністра внутрішніх справ і проголосувати за його відставку. «В такій ситуації я спокійно піду на цивільну службу», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.