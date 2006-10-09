Міністр МВС бачить політичний слід у справі Мельника

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО припускає, що відбулося «втручання політичного фактору» у справу депутата Верховної Ради Криму, представника блоку "За Януковича!" Олександра МЕЛЬНИКА

Про це Ю.ЛУЦЕНКО сказав в інтерв’ю “5-му каналу” в неділю.

За його словами, спочатку Генеральна прокуратура України, яка бачила “всі матеріали попередньої нашої роботи (йдеться про роботу міліції – УНІАН) підтримувала нас” і навіть був лист до Верховної Ради Криму про відкриття справи “конкретно проти О.МЕЛЬНИКА”.

Водночас Ю.ЛУЦЕНКО стверджує, що за кілька днів після цього “у прокуратури доказів стало набагато менше”. “Я можу лише припустити, що це свідчить про втручання політичного фактору в цю справу”, - підкреслив міністр.

Він зазначає, що в найближчий час буде достатньо доказів, щоб “прокуратура подала до суду рішення про затримання і арешт пана МЕЛЬНИКА”. “Давайте почекаємо офіційного рішення Генпрокуратури, а тоді м’яч перейде на сторону міліції”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО,

Він висловив подив, що в такий резонансній справі не було навіть прийнято рішення, щоб до О.МЕЛЬНИКА була застосована підписка про невиїзд. Міністр не відкидає можливості, що той може залишити Україну, ховаючись від слідства.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня співробітники міліції в Криму затримали депутата кримського парламенту від "Блоку "За Януковича!" О.МЕЛЬНИКА, який підозрюється в організації вбивства двох місцевих бізнесменів. Його також називають одним із лідерів організованого злочинного угруповання "Сейлем". Невдовзі Генеральна прокуратура України заявила, що не знайшла у матеріалах кримінальної справи, в якій фігурує О.МЕЛЬНИК, достатньо доказів, які б свідчили про його вину, і тому вважає недоцільним подальше його утримання під вартою.