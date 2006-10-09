Яценюку потрібні люди, які ”петрають”
09:37, 09 жовтня 2006Політика
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Вакантними залишаються посади 55 голів РДА
В Україні на сьогодні вакантними залишаються посади 55 голів районних державних адміністрацій.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник глави Секретаріату Президента Арсеній ЯЦЕНЮК під час селекторної наради з головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
За словами А.ЯЦЕНЮКА, зараз йдуть консультації і співбесіди з претендентами на приблизно половину з цих посад, на іншу ж половину йде тільки підбір можливих кандидатів.
“Потрібні люди... які просто “петрають”, що таке система державного управління”, – сказав перший заступник глави Секретаріату.
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