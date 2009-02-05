Українські Дж.Бонди, щоб звільнити «Фаїну», обіграли... кілька розвідок

У звільненні судна «Фаїни» з піратського полону брала участь закордонна агентура розвідувальних органів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України Микола МАЛОМУЖ сьогодні на брифінгу.

Він повідомив, що одразу після захоплення «Фаїни» Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав доручення низці державних органів, у тому числі Службі зовнішньої розвідки, Головному управлінню розвідки Міноборони, Службі безпеки та Міністерству закордонних справ України щодо вжиття усіх невідкладних заходів зі звільнення заручників.

«Після ретельного опрацювання ситуації розвідувальне співтовариство України, зокрема СЗР і ГУР Міноборони, почали проводити активні консолідовані оперативні заходи по всебічному сприянню судовласнику у проведенні переговорного процесу із представниками піратських угруповань”, - сказав М.МАЛОМУЖ.

Він також зазначив, що саме українські спецслужби рекомендували судовласнику британську юридичну фірму, яка є спроможною вести ефективні переговори з піратами.

Голова спецслужби зазначив, що переговорний процес проходив не просто, адже визначальним чинником у цьому був вантаж військового призначення на борту корабля.

М.МАЛОМУЖ також наголосив, що була низка країн, не зацікавлених у тому, щоб вантаж на «Фаїні» потрапив за призначенням.

Серед інших негативних чинників М.МАЛОМУЖ назвав діяльність масштабних злочинних піратських угруповань і кланів.

«І це не тільки із Сомалі. За період проведення цієї роботи ми (українські спецслужби – УНІАН) вийшли на 1 тис. 380 сомалійців, які безпосередньо задіяні у цьому злочинному бізнесі. Це 12 кланів, які координують роботу і ворогують між собою», - сказав М.МАЛОМУЖ.

Він також повідомив про десятки потужних міжнародних злочинних організацій, до яких входять представники США, Великої Британії, Німеччини і намагаються координувати піратський бізнес і керувати ним.

«Нами були опрацьовані десятки варіантів ведення переговорного процесу, нейтралізації потужних злочинних кланів – не лише сомалійських, але й міжнародних організацій, які стоять над ними, нейтралізувати діяльність спецслужб деяких інших країн та окремих посередників, яких з’являлося десятки», - констатував М.МАЛОМУЖ.

Голова СЗР уточнив, що таких посередницьких структур за період визволення «Фаїни» з’явилося 28.

«Кожний хотів отримати на цьому і політичні дивіденди, і фінансові ресурси», - зауважив М.МАЛОМУЖ.

Він повідомив, що в такій складній ситуації українські спецслужби вийшли на керівників злочинних угруповань, які консолідувалися у своєрідний комітет.

За словами М.МАЛОМУЖА, з кожним із членів цього комітету була проведена індивідуальна глибока робота «спеціальними методами».

«Була задіяна закордонна агентура української розвідки, яка також активно впливала на цей процес», - підкреслив М.МАЛОМУЖ.

Як повідомляв УНІАН, судно «Фаїна» було захоплене піратами 25 вересня минулого року біля берегів Сомалі. У складі екіпажа судна – 17 громадян України. На борту «Фаїни» знаходяться 33 танки Т-72, гранатомети, зенітні установки та боєприпаси, які Україна продала Кенії.

4 лютого сомалійські пірати отримали 3,2 млн. дол. викупу за український суховантаж з танками та іншим озброєнням на борту і 5 лютого залишили судно.

Сьогодні Президент України відзначив, що судно було звільнено в результаті проведення дуже складної та багатоходової операції, здійсненої розвідувальними органами України у взаємодії з іноземними партнерськими спецслужбами.

Глава держави висловив щиру подяку спеціальним розвідувальним органам України, які здійснили цю надзвичайно складну та безпрецедентну операцію з визволення моряків. Професіоналізм спецслужб заслуговує на пошану всієї України, підкреслив В.ЮЩЕНКО.