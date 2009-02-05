Черновецький: економічно обґрунтовані тарифи – це від лукавого…

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав нові розпорядження про підвищення тарифів на комунальні послуги для бюджетних організацій і юридичних осіб, водночас виокремивши 427 столичних промислових підприємств, тарифи для яких прирівняв до бюджетних.

Нові тарифи для них встановлено на рівні, який приблизно удвічі вищий за той, який існував до першого підвищення в листопаді 2008 року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження мер публічно підписав сьогодні під час зустрічі з представниками промислових підприємств Києва.

«Тарифи будуть для промислових підприємств тільки економічно обґрунтовані. Усі економічно обґрунтовані тарифи – це від лукавого… Насправді все по-іншому йде… Я сказав, що тарифи економічно обґрунтованими будуть – ну, немає такого. Немає ціни навіть нормальної на газ. Обґрунтував їх сам Господь Бог, тому я їх зараз негайно підпишу», - наголосив мер.

Своєю чергою перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО наголосив, що нові тарифи встановлено саме для тих підприємств, які реально займаються випуском продукції. «Всі решта платитимуть за підвищеними тарифами, хоч би скільки їх було», - зазначив А.ГОЛУБЧЕНКО.

«Ви знаєте, - продовжив він, - що Президент випустив указ про скасування тарифів, які було підписано 25 грудня. Ми сьогодні підписали розпорядження, яким відновили ці тарифи й водночас підписали розпорядження про те, що для підприємств, за якими ми минулого разу домовлялися, – 427 – у додатку №2, для яких встановлено тарифи на тому рівні, як і для бюджетних організацій».

За словами А.ГОЛУБЧЕНКА, згідно з підписаним сьогодні документом, тарифи повинні набрати чинності 1 лютого. Якщо ж у підприємств виникли борги за два місяці (грудень, січень, тобто з моменту першого підвищення тарифів – УНІАН), то вони безпосередньо з «Київенерго» повинні будуть укласти договори про реструктуризацію цих боргів і погасити їх протягом цього року.

В інтерв`ю журналістам начальник Головного управління з цінової політики Василь ЯСТРУБИНСЬКИЙ повідомив, що завтра в газеті «Хрещатик» планується опублікувати щойно підписане мером розпорядження. Зараз цей документ дооформлюється і після його реєстрації можна буде оприлюднити точні цифри нових тарифів.

«Тарифи вже встановлено для 427 промислових підприємств, які реально працюють у Києві, на рівні, який приблизно вдвічі вищий, аніж той, який існував до 1 грудня, тобто до першого підвищення», - сказав В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ.

На запитання про дату запровадження цих нових тарифів – 1 лютого, - враховуючи те, що розпорядження буде опубліковане завтра, 6 лютого, В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ пояснив, що в цій ситуації все залежить від рішення «Київенерго»: «Я думаю, «Київенерго» піде на поступки, вона (компанія – УНІАН) інакше не зможе нараховувати».

В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ уточнив також, що публічно підписане мером сьогоднішнє розпорядження стосується бюджетних споживачів і частини так званих інших споживачів, тобто 427 промислових підприємств. Щодо інших підприємств, які належать до категорії інших споживачів, тарифи, скасовані указом Президента, буде виписано в другом розпорядженні, яке, за інформацією В.ЯСТРУБИНСЬКОГО, сьогодні вже теж підписано.

Щодо підприємств, які мають дуже високий прибуток (9 категорій підприємств – УНІАН), як уточнив В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ, підписане раніше розпорядження діє.