Наша Україна йде в опозицію не перли метати

В “Нашій Україні” заявляють, що повернення до переговорного процесу зі створення Коаліції національної єдності бути не може.

“Переговорний процес зі створення Коаліції національної єдності закінчено. Всі форми ведення цього переговорного процесу вичерпані: і консультації, і формат робочих груп, і домовленостей на рівні лідерів”, - заявила журналістам керівник інформаційного департаменту “Нашої України” Тетяна МОКРІДІ, повідомляється на сайті блоку.

“Повернення до переговорного процесу бути не може, оскільки для нас головним було і залишається виконання Універсалу національної єдності, від якого відмовилися “регіонали”, комуністи та соціалісти”, підкреслила Т.МОКРІДІ. Вона зазначила, що "Наша Україна" підтримала ідею Президента України об`єднати українську націю, “а зараз ми виступаємо категорично проти позиції тих політиків, які не сприймають цієї об`єднавчої ідеї ".

У зв’язку з цим “Наша Україна” наголошує на тому, що потрібно вже припинити спекулювання на темі повернення до коаліційних переговорів, заявила Т.МОКРІДІ.

При цьому вона наголосила, що "нашим колегам по опозиції потрібно припинити ревнощі стосовно переходу “Нашої України” в опозицію".

За її словами, “Наша Україна”, як ніхто, має досвід роботи в опозиції. “Про це свідчать і парламентські вибори 2002 року, і президентські вибори 2004 року", - зазначила керівник інформаційного департаменту.

"Працювати в опозиції - це не тільки метати перли і галасувати з ранку до ночі”, - вважає Т.МОКРІДІ. За її словами, у "Нашої України" завжди був план діяльності, завжди був план розвитку країни. При цьому вона додала, що саме "Наша Україна" завжди була ініціатором і автором усіх коаліційних угод.