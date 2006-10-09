Українські друзі Анни Політковської запалять свічки біля посольства РФ

Українські друзі Анни Політковської закликають усіх небайдужих прийти у вівторок під Посольство Російської Федерації в Києві і запалити свічки в пам’ять про загиблу журналістку “Новой газеты”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Незалежної медіа-профспілки України, до ініціативної групи акції входять люди, які особисто знали журналістку, мали причетність до перекладу і видання в Україні її книги „Друга Чеченська”.

„Убивство Анни не може залишити байдужою жодну порядну людину. Ми не можемо спокійно спостерігати, як поруч з нами підіймає голову російський фашизм. Позавчора в Росії було промивання мізків і переслідування опозиції. Вчора - ксенофобська істерія, міліцейські облави і депортації людей «неправильної» національності. Сьогодні вбивають людей, які насмілилися казати кремлівським вождям правду про їхні злочини”, - зазначають члени ініціативної группи.

Акція поминання відбудеться у вівторок, 10 жовтня, о 13.00 у Києві за адресою: Повітрофлотський проспект, 27. Учасники запалять свічки і читатимуть вголос тексти Анни Політковської. Контактний телефон організаторів - 8 (067) 456 75 42 (Олександр).