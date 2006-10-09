Ющенко: Європа недооцінює Україну

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що Європа недооцінює Україну в європейській політиці.

Таку думку В.ЮЩЕНКО висловив у інтерв`ю німецькій газеті Handelsblatt (видавнича група Handelsblatt, власник газети «Дело»), опублікованому в сьогоднішньому номері газети «Дело».

«Ми хотіли б бачити Німеччину нашим стратегічним партнером. Якоюсь мірою, я хотів би сказати, бачити адвоката, який міг би супроводжувати українські інтереси в ЄС як представник старої Європи, роль якої важлива в європейській політиці. Перш за все, в Німеччині, щоб розуміли, яку логіку зовнішньої і внутрішньої політики вибудовує нова німецька влада. Ми хотіли б продемонструвати участь України в знакових європейських проектах. Україна сьогодні недооцінена в Європі. Ми хочемо, щоб це змінилося», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент також зазначив зростаючу роль Німеччини в зовнішньоторговельних відносинах України. «Відносини між Україною і Німеччиною сьогодні - це в першу чергу 5 млрд. євро в інвестиціях. За останні півтора роки динаміка прекрасна. У нас більше тисячі підприємств, які працюють спільно з німецькою стороною, з участю німецького капіталу. Ми говоримо сьогодні про те, що ЄС за останні шість місяців став партнером номер один в проблемах товарообороту за обсягами експорту з Україною. Це знакові зміни, які відбуваються останні півтора-два роки», - пояснив В.ЮЩЕНКО.