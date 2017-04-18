Генпрокурор втратив "диктаторські" повноваження з призначень прокурорів – Луценко

В Україні набрав чинності закон «Про прокуратуру» в частині виконання положень щодо функціонування органів прокурорського самоврядування та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Про це під час прес-конференції у м. Рівне нагадав генеральний прокурор України Юрій Луценко, повідомляє прес-служба ГПУ.

«Зараз починається радикальна реформа у системі управління органів прокуратури в державі. Раніше генеральний прокурор мав повноваження особисто, самостійно призначати на посади і знімати будь-кого. Тепер все змінюється, згідно з чинним законодавством, з 15 квітня я втратив "диктаторські" повноваження по призначенням», - зазначив Луценко.

Також генпрокурор поінформував, що органи прокурорського самоврядування буде сформовано упродовж місяця. Згідно із законом, відбудуться збори працівників прокуратур усіх рівнів та центрального апарату, які оберуть делегатів для участі у Всеукраїнській конференції прокурорів, під час якої вже буде обрано членів до Ради прокурорів України та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Саме ці органи будуть формувати кадрову політику: від заступників генпрокурора до прокурорів району.

Читайте такожОперація проти "бурштинової мафії" на Рівненщині: Луценко розповів про підозрюваних екс-правоохоронців та знайдені коштовності

Луценко зазначив, що такий порядок уповільнить кадрову роботу, але це правильний крок.

«Це сповільнить кадрову роботу, але, мені здається, це дуже добре з огляду на те, що прокуратура перестане бути пострадянською. Я усвідомлюю, що виникне багато організаційних проблем, тим не менш, це крок у правильному напрямку, з будь-якими проявами тоталітаризму, в тому числі в прокуратурі, треба покінчити», - підсумував він.