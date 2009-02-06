ВР не затвердила чи то звіт, чи то власну думку Богословської

Верховна Рада України відмовилася визнати, що українська сторона непрофесійно проводила газові переговори через відсутність єдиної позиції української влади.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” ухвалення відповідного проекту постанови “Про попередній звіт Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування стану функціонування газотранспортної системи України та забезпечення газом споживачів у 2008-2009 роках” проголосували лише 192 народних депутата з 437, зареєстрованих в сесійній залі.

ВР своїм рішенням відмовилася взяти до відома попередній звіт ТСК та надіслати його Президентові України, Кабінету міністрів України, Раді національної безпеки і оборони України, Генеральній прокуратурі України, Службі безпеки України.

Проектом постанови також пропонувалося визнати, що зрив переговорів щодо укладення контрактів про поставки газу в Україну та його транзит територією України призвів до тяжких наслідків для економічних та політичних інтересів держави, матеріального становища українських та іноземних підприємств та інтересів громадян.

Також проект передбачалося визнати, що проголошені керівництвом Російської Федерації звинувачення на адресу України у крадіжках природного газу не підтвердились, а тимчасове вилучення газу з транспортної системи не мало на меті крадіжку газу, а було тимчасовим вилученням у зв’язку з технічними проблемами переведення ГТС України у зворотній режим.

Крім того, ТСК пропонувала депутатам визнати, що українська сторона діяла непрофесійно, провокувала конфлікт та здійснила скоординований шантаж російської сторони, що призвело до зриву поставок газу, а Генпрокуратура України, СБУ мали порушити кримінальні справи за фактами зловживань службовим становищем.

Під час звіту голова ТСК Інна БОГОСЛОВСЬКА зауважила, що депутати від БЮТ та НУ-НС вчора не з’явилися на засідання комісії, де затверджувався попередній звіт. Вона зауважила, що контракт між НАК «Нафтогаз України» та ВАТ «Газпром» про обсяги і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 роки є невигідним для України. За її словами, уряд України не добився адекватного підвищення ставки плати за послуги транзиту газу територією України відповідно до суттєвого подорожчання газу за контрактом купівлі-продажу природного газу в 2009-2019 роках.

“Тимчасова слідча комісія констатує: середня ставка плати за послуги транзиту на 2009 рік відповідно становитиме не 1,7 дол. США, як заявляє уряд України, а 1,39688 дол. США. Заява уряду України про те, що домовленості про ставку плати за послуги транзиту на 2010 рік ще нема, але вона буде ринковою і не нижче 3 дол. США, не відповідає дійсності, формула розрахунку цієї ставки вказана у контракті, і ставка плати за транзит буде у 2010 році значно меншою від ринкової ставки”, - заявила І.БОГОСЛОВСЬКА.

У свою чергу, заступник голови ТСК Олександр ГУДИМА зауважив, що комісія не затверджувала цей попередній звіт на своєму засіданні, і всі висновки є лише власною думкою І.БОГОСЛОВСЬКОЇ.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня 2009 року Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування стану функціонування газотранспортної системи України та забезпечення газом споживачів у 2008-2009 роках.

Головою комісії є народний депутат від фракції Партії регіонів І.БОГОСЛОВСЬКА, а її заступником - депутат від фракції БЮТ Олександр ГУДИМА. До ТСК увійшли 11 народних депутатів. Комісія має діяти впродовж двох місяців.