Кучма прогнозує подальше погіршення відносин з Москвою

Колишній Президент України Леонід КУЧМА прогнозує подальше погіршення українсько-російських відносин внаслідок газового конфлікту.

Про це він повідомив в інтерв`ю газеті «2000».

«У цій газовій війні обидві наші сторони зазнали втрат економічних, політичних, моральних та інших. Україна втратила в обсягах промислового виробництва, перш за все в металургії, хімічній промисловості. Росія втратила в збуті газу. Називаються цифри - до 2 млрд. дол. - втрат «Газпрому». Зменшилися бюджетні надходження», – зазначив Л.КУЧМА.

На його думку, «після цього конфлікту українсько-російські відносини стануть прохолоднішими, жорсткішими, формальнішими». Він зазначив, що тональність цих відносин вже демонструвалася на переговорах.

«Більш того, вона вже закладена в документах. Я маю на увазі контракти й перш за все ті санкції, які там закладені. Прохолодність відносин не обмежиться газовою сферою. Це пошириться й на не менш важливі для України сегменти: торгові відносини, коопераційні відносини, зокрема в авіаційній сфері, в інфраструктурно-транзитних проектах», – сказав Л.КУЧМА.