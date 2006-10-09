Третьяков знає як зробити, щоб вовки були ситі і вівці цілі

“Наша Україна” може з розумінням поставитися до “тимчасового призупинення нинішніми міністрами – представниками “Нашої України” - членства у партії”, “оскільки без професіоналів-міністрів країну може очікувати економічний та політичний колапс”, - вважає народний депутат Олександр ТРЕТЬЯКОВ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії "Народний Союз Наша Україна", він сказав в інтерв’ю сайту RAZOM: “Призначення на міністерські посади представників партії є результатом домовленостей між Президентом України та прем’єр-міністром, а не наслідком входження “Нашої України” до так званої “антикризової коаліції”. “Вони (міністри) є креатурами Президента, тому ці кадрові рішення знаходяться виключно у площині відношень глави держави і глави уряду. Тому можливе звільнення міністрів від “Нашої України” залежить лише від чітких позицій Президента і прем’єра”.

О.ТРЕТЬЯКОВ підтвердив намір партії “бути у опозиції до дій нинішнього уряду і Віктора ЯНУКОВИЧА зокрема”.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня лідер фракції “Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ заявив, що «Наша Україна» переходить в опозицію до урядової коаліції і відкликає своїх міністрів.

5 жовтня блок «Наша Україна» рекомендував своїм міністрам на найближчому засіданні уряду подати у відставку.

Міністрами за квотою “Нашої України” є Ігор ЛІХОВИЙ (міністр культури); Юрій ПОЛЯЧЕНКО (міністр охорони здоров’я); Юрій ПАВЛЕНКО (міністр у справах сім’ї, молоді та спорту); Роман ЗВАРИЧ (міністр юстиції).

Водночас міністр закордонних справ Борис ТАРАСЮК і міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО призначені на свої посади за квотою Президента.

4 жовтня політрада Народного руху України, який очолює Б.ТАРАСЮК, ухвалила рішення про перехід в опозицію.