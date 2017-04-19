Кабмін дозволив медикам використовувати європейські протоколи лікування

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман дав доручення щодо доопрацювання та здійснення державної реєстрації у триденний термін наказу міністерства охорони здоров'я від 29 грудня 2016 року "Про внесення змін до наказу від 28 вересня 2012 року №751".

Відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні уряду, передає РБК-Україна.

"Нам треба міняти систему охорони, в тому числі і протоколи лікування взяти ті, які в європейських країнах і тоді ситуація буде зовсім іншою", - заявив Гройсман.

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У свою чергу заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський зазначив, що днями повинні бути затверджені 16 нових номенклатур препаратів за міжнародними протоколами.

"Ми змогли вилучити застарілі препарати, які не мають доведеної ефективності і включити нові згідно з новим міжнародним протоколів. Всього вже затверджено 20 номенклатур, громадське обговорення інших 16 завершується сьогодні", - заявив Лінчевський.

Міністр юстиції Павло Петренко заявив, що запровадження європейських і американських протоколів лікування в Україні відбудеться найближчим часом.

"Ми спільно з Міністерством охорони здоров'я розробили проект урядового протокольного рішення. Це дозволить нам зареєструвати відповідний наказ і буквально вже з наступного місяця українські лікарні зможуть застосовувати передові європейські протоколи лікування ", - заявив міністр.

За його словами, до кінця наступного тижня такі нормативні акти вже будуть фактично зареєстровані.