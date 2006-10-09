Ющенко підтвердив, що бачить «Нашу Україну» в широкій коаліції

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні на зустрічі з головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ ще раз висловився за те, щоб «Наша Україна» ввійшла до широкої коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам сам О.МОРОЗ, коментуючи свою сьогоднішню зустріч із Президентом.

Він зазначив, що сьогодні відбудеться також і зустріч Президента з прем’єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, де, мабуть, це питання також обговорюватиметься.

За його словами, В.ЮЩЕНКО висловився за те, що процес переговорів щодо створення коаліції необхідно продовжити.

О.МОРОЗ вважає, що в угоді про створення коаліції цілком можливо відобразити усі ті пункти, які закріплені в Універсалі національної єдності. За його словами, про все це йшлося і раніше під час зустрічей керівників чотирьох політичних сил («Наша Україна», Партія регіонів, СПУ і КПУ). «Треба було просто не робити якихось заяв, хоча вони не так принципові», - зазначив О.МОРОЗ.

Він вважає, що необхідно продовжити роботу щодо створення широкої коаліції у парламенті, оскільки «перспектива тут хороша». О.МОРОЗ не виключає, що переговори про створення широкої коаліції можуть бути продовжені «найближчими днями».