У МЗС назвали рішення суду ООН за позовом України проти Росії "дуже позитивним"

Ухвалене сьогодні рішення суду ООН в Гаазі за позовом України проти Росії є "дуже позитивним". Як передає власний кореспондент УНІАН, про це у середу в Гаазі в інтерв'ю журналістам після завершення слухання ухвали Суду щодо тимчасових заходів для Росії повідомила глава української делегації, заступник міністра закордонних справа України Олена Зеркаль.

Наголосивши, що ухвалене сьогодні рішення є "дуже позитивним" для України, Зеркаль констатувала, що завдяки цьому також були виявлені "слабки місця".

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"Ми, фактично, вже знаємо, де в нас є слабкі місця, і де нам треба більше працювати по збору доказів і доведенню саме намірів (в рамках Конвенції щодо фінансування тероризму), про які Суд сьогодні сказав, що вони (судді) не знайшли в наших матеріалах та позиції намірів саме цього елементу, то ми при підготовці справи по суті будемо фокусуватися на цьому", - наголосила глава делегації.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний суд ООН сьогодні оголосив ухвалу, якою частково задовольнив запит України про застосування тимчасових запобіжних заходів до Росії. Тимчасові заходи стосуються Міжнародної конвенції про ліквідацію усіх форм расової дискримінації (CERD).

Суд ООН вказав, що Росія повинна утриматися від того, щоб продовжувати чи застосовувати обмеження на можливість кримським татарам зберегти свої інституції, включаючи Меджліс. За це рішення проголосували 13 суддів, проти - троє. Одностайно було ухвалено рішення, відповідно до якого Росія повинна гарантувати доступність освіти українською мовою.

Щодо звинувачень РФ у порушенні норм Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму Суд ООН вирішив, що Україна не надала достатньо доказів, які були б суттєвою базою для застосування тимчасових заходів.