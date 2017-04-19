Україна проти Росії: суд ООН почав оголошувати ухвалу щодо запровадження запобіжних заходів проти РФ (відео)

Президент Міжнародного суду ООН Ронні Абрагам (Ronny Abraham) почав оголошувати ухвалу щодо запиту України про запровадження тимчасових запобіжних заходів до РФ в рамках справи «Україна проти Росії».

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Як передає власний кореспондент УНІАН, наказ зачитується у Палаці миру в Гаазі.

Процедура триватиме близько години. Остання частина документа - висновки - буде зачитана президентом суду винятково французькою мовою, після чого реєстратор продублює той самий текст англійською.

Очікується, що спочатку суд визначить, чи підлягає український запит щодо тимчасових заходів його юрисдикції (prima facie). При цьому рішення буде надано за обома конвенціями - Міжнародній конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародній конвенції про ліквідацію усіх форм расової дискримінації. І вже потім в ухвалі буде безпосередньо говоритися про тимчасові запобіжні заходи.

Як повідомляв УНІАН, Україна в рамках позову до Росії просила Міжнародний суд ООН запровадити тимчасові заходи, спрямовані на запобігання продовженню порушень прав людини з боку РФ в період розгляду судом справи по суті з метою захисту цивільного населення у тимчасово окупованому Криму та на Донбасі.

6-9 березня в Гаазі відбулися слухання у справі України проти Росії. В ході слухань представники РФ повністю відкинули пред’явлені обвинувачення, заявивши, що жодних законодавчих чи фактичних підстав для запровадження запобіжних заходів немає.

Позов до Міжнародного суду ООН Україна подала 16 січня 2017 року з метою притягнення Росії до відповідальності за підтримку тероризму на сході України та дискримінацію етнічних українців та кримських татар в окупованому Криму.

Україна подала позов на підставі порушення Росією двох конвенцій – Конвенції про запобігання фінансування тероризму і Конвенції про ліквідацію усіх форм расової дискримінації – та вимагає від РФ припинити фінансування незаконних збройних формувань на Донбасі і відновити діяльність Меджлісу в окупованому Криму.

Наразі не відомо, коли саме Міжнародний суд ООН зможе розпочати розгляд справи «Україна проти Росії» по суті. Про це буде поінформовано за 6-8 місяців до відповідного засідання.