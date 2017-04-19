Суд ООН відмовив у тимчасових заходах проти Росії за фінансування тероризму

Суд відмовив Україні у затвердженні тимчасових заходів проти РФ за конвенцією щодо заборони фінансування тероризму. Про це повідомив на відкритих слуханнях у Гаазі голова суду Ронні Абрахам, передає "ЄвроПравда".

Він наголосив, що суд виносить це рішення попри те, що суд визнав свою юрисдикцію у цій справі.

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Також він наголосив, що Україна мала довести, що запитані тимчасові заходи мають зупинити завдання невідновлюваної шкоди, а також умисність дії держави-сторони конвенції. На думку суду, ця вимога не була виконана.

"Україна не дотрималася тих стандартів доказової бази, щоб довести умисність перерахування коштів (для суб'єктів "ЛДНР)", - заявив, зокрема, він.

Як повідомляв УНІАН, Україна в рамках позову до Росії просила Міжнародний суд ООН запровадити тимчасові заходи, спрямовані на запобігання продовженню порушень прав людини з боку РФ в період розгляду судом справи по суті з метою захисту цивільного населення у тимчасово окупованому Криму та на Донбасі.

6-9 березня в Гаазі відбулися слухання у справі України проти Росії. В ході слухань представники РФ повністю відкинули пред’явлені обвинувачення, заявивши, що жодних законодавчих чи фактичних підстав для запровадження запобіжних заходів немає.

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Позов до Міжнародного суду ООН Україна подала 16 січня 2017 року з метою притягнення Росії до відповідальності за підтримку тероризму на сході України та дискримінацію етнічних українців та кримських татар в окупованому Криму.

Україна подала позов на підставі порушення Росією двох конвенцій – Конвенції про запобігання фінансування тероризму і Конвенції про ліквідацію усіх форм расової дискримінації – та вимагає від РФ припинити фінансування незаконних збройних формувань на Донбасі і відновити діяльність Меджлісу в окупованому Криму.

Наразі не відомо, коли саме Міжнародний суд ООН зможе розпочати розгляд справи «Україна проти Росії» по суті. Про це буде поінформовано за 6-8 місяців до відповідного засідання.