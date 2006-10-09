Ющенко призначив Олександра Зінченка радником
Місце держсекретаря поки що зайняте
Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ, яким призначив Олександра ЗІНЧЕНКА своїм радником.
Текст Указу міститься на офіційному сайті Президента України.
Як повідомляв УНІАН, 3 вересня 2005 року О.ЗІНЧЕНКО подав у відставку з посади державного секретаря України. Того ж дня його відставка була прийнята Президентом.
Перед своєю відставкою О.ЗІНЧЕНКО звинуватив оточення Президента, зокрема тодішніх секретаря РНБОУ Петра ПОРОШЕНКА, першого помічника Президента України Олександра ТРЕТЬЯКОВА і лідера фракції “Наша Україна” Миколу МАРТИНЕНКА, у корупційних діях.
Саме з цих причин О.ЗІНЧЕНКО, за його словами, подав у відставку. Він наголошував, що своїм кроком вирішив привернути увагу Віктора ЮЩЕНКА до загрозливої ситуації в державі.