Ющенко призначив Олександра Зінченка радником

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ, яким призначив Олександра ЗІНЧЕНКА своїм радником.

Текст Указу міститься на офіційному сайті Президента України.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня 2005 року О.ЗІНЧЕНКО подав у відставку з посади державного секретаря України. Того ж дня його відставка була прийнята Президентом.

Перед своєю відставкою О.ЗІНЧЕНКО звинуватив оточення Президента, зокрема тодішніх секретаря РНБОУ Петра ПОРОШЕНКА, першого помічника Президента України Олександра ТРЕТЬЯКОВА і лідера фракції “Наша Україна” Миколу МАРТИНЕНКА, у корупційних діях.

Саме з цих причин О.ЗІНЧЕНКО, за його словами, подав у відставку. Він наголошував, що своїм кроком вирішив привернути увагу Віктора ЮЩЕНКА до загрозливої ситуації в державі.