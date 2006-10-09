Ющенко сказав Європі, що для нього другорядне і що суть

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що Європейський Союз повинен дати чітку відповідь про перспективу євроінтеграції України.

Про це В.ЮЩЕНКО заявив в інтерв`ю німецькій газеті Handelsblatt (видавнича група Handelsblatt, власник газети «Дело»), опублікованому в сьогоднішньому номері газети «Дело».

«Сьогодні для України важливо почути від ЄС про перспективу інтеграції України. Це суть. Відповідь на запитання «коли» - другорядна. Відповідь на нього залежить від того, наскільки динамічно Україна побудує ефективну економіку, високий рівень життя громадян, здійснить реалізацію прав і свобод людини. Наскільки швидко вона зможе реалізувати проекти, які забезпечать зближення з ЄС, а в тривалій перспективі - інтеграцію. Коли у України буде два-три десятки інтегрованих в європейський ринок проектів, повірте, тоді й мова інша буде про терміни. Перспективи в цьому плані є», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент України вважає важливим, щоб ЄС продемонстрував свою чітку позицію вже при підготовці нової концепції співпраці між Україною і ЄС. «Для нас дуже важливо, щоб нас почули, звичайно, дуже важливо, щоб нас підтримали. Особливо зараз, коли ми формуємо нову концепцію співпраці між Україною і ЄС. Ми б дуже хотіли, щоб європейська перспектива України була закладена в цьому документі», - пояснив він.

В.ЮЩЕНКО також висловив зацікавленість у розумінні німецькими політиками цілей і прагнень української держави і нації. «Ми сьогодні не говоримо про те, що нам потрібно одержати відповідь про календарні терміни членства України в ЄС. Україна хоче одного - ми повинні побачити стратегічну перспективу, повинні одержати орієнтир, дороговказний вогонь. Держава - це десятки мільйонів людей. Вони повинні свідомо розуміти стратегію країни не на рік і не на два, а на десятиліття, розуміти, куди і навіщо ми йдемо», - додав глава Української держави.