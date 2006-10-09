Безсмертний заявляє, що цирк закрився, але Янукович ще може прийти
Лідер НУ чекає "золотої" пропозиції
Лідер “Нашої України” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ заявляє, що поки "Наша Україна" не побачить пропозицій, якими можна буде переконати всіх рядових членів блоку про необхідність участі у коаліції, ніякого повороту назад у переговорах не буде.
"Якщо Віктору ЯНУКОВИЧУ хочеться домовлятися, то нехай він після зустрічі з Президентом прийде на Політраду партії "Наша Україна", що складається з 176 людей, і спробує їх усіх переконати", - заявив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ, слова якого цитує прес-служба блоку.
За словами Р.БЕЗСМЕРТНОГО, і партія “Наша Україна” і однойменний блок мають право вибору. «А ті, хто хоче домовлятися, змушені будуть сідати за стіл переговорів з Народним рухом, з Партією промисловців і підприємців, з ХДС, з КУНом. Є політична процедура, і її потрібно дотримуватися", - підкреслив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ. “Особливо це стосується тих, хто говорив спочатку, що нам треба в опозицію, а тепер кричать, що ні, рятуйте Україну, ви повинні бути в більшості. Мости спа-ле-ні! І поки "Наша Україна" не побачить пропозиції, якими можна буде переконати всіх рядових членів "Нашої України" в тому, що це золото, а не “бяка”, ніякого повороту назад не буде", - заявив лідер "Нашої України".
Він нагадав, що очолює Політраду партії, яка затвердила рішення про перехід в опозицію. “Усі, хто після ухвалення рішення про вихід в опозицію будуть розповідати про коаліцію, нехай кладуть мандати - і на всі чотири сторони! Усе, цирк закрився! Рішення прийнято. І всі розмови і дискусії на тему "хочу сюди" припинилися. Я повертати оглоблі не маю права за Статутом”, - заявив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.