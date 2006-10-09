Симоненко кличе Нашу Україну в коаліцію

Комуністи не відмовляються від своїх принципових позицій щодо Універсалу національної єдності, не дивлячись на те, що підписали звернення антикризової коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО, коментуючи той факт, що він поставив свій підпис під зверненням, де йдеться про те, що двері коаліції для «Нашої України» залишаються відкритими.

П.СИМОНЕНКО підкреслив, що це не означає, що комуністи відмовляються від принципових положень. За його словами, ці питання пов’язані з майбутнім України, в тому числі і по НАТО, і по СОТ, і мовне питання. Лідер комуністів зазначив, що ці питання мають вирішуватись через референдум. А його підпис, за словами П.СИМОНЕНКА, означає, що «це відповідь на безглузді заяви «Нашої України», що хтось винен».

В той же час він підтвердив, що двері коаліції для «Нашої України» відкриті. «Будь ласка, приходьте, приєднуйтесь – у нас є текст угоди і будемо працювати», - сказав П.СИМОНЕНКО