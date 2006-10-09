Ющенко звернувся до Януковича з проханням

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням взяти під особистий контроль створення умов для належного функціонування Вищого адміністративного суду.

Як повідомляє прес-служба Президента, зокрема, йдеться про забезпечення суду додатковим, придатним для відправлення правосуддя, приміщенням.

У своєму листі до керівника уряду Президент зазначає, що стурбований неналежним виконанням Державної програми забезпечення судів належними приміщеннями на 2006-2010 роки, наголосивши, що це загрожує незалежному функціонуванню судової влади.

«Зазначене є одним із негативних чинників, які унеможливлюють успішне проведення судової реформи в Україні згідно зі схваленою Концепцією вдосконалення суддівства для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів», – зазначив В.ЮЩЕНКО. Він нагадав, що про реалізацію цієї Концепції політичні сили домовилися в Універсалі національної єдності.