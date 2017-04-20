Гройсман спрогнозував дату, коли Україна може отримати безвіз з ЄС

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що безвізовий режим між Європейськими союзом та Україною може бути запроваджено з 11 червня.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі зі студентами Національного університету "Києво-Могилянська академія".

"Так, як ми бачимо календар, якщо не буде там ніяких змін, то можна говорити про те, що безвізовий режим може бути запроваджено з 11 червня 2017 року", - зазначив прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня Європарламент підтримав пропозицію Європейської комісії надати Україні безвізовий режим.

Після голосування в Європарламенті рішення має бути підтверджене на засіданні Комітету постійних представників країн-членів Євросоюзу (COREPER) з подальшим затвердженням Радою ЄС. Потім законодавчий акт має підписати президент Європарламенту і представник головуючої у ЄС країни (Мальта) з подальшою публікацією в Офіційному журналі ЄС. Рішення набуде чинності через 20 днів після публікації.