Депутати Харківської облради призупинили голодування

Сьогодні група депутатів Харківської обласної ради призупинили акцію голодування за відставку голови Харківської обласної державної адміністрації Арсена АВАКОВА, яку вони проводять з 2 жовтня.

Як повідомив кореспонденту УНІАН один з організаторів голодування - депутат облради Володимир ПРОСКУРІН, акція призупинена на прохання депутатів фракції Партії регіонів, які сьогодні мали зустріч з губернатором А.АВАКОВИМ.

За словами В:ПРОСКУРІНА, вони попросили зробити це, щоб не створювати враження тиску на суд, який сьогодні продовжив розгляд позову А.АВАКОВА, що оскаржує рішення облради про недовіру до губернатора.

Крім того, він сказав, що сьогодні А.АВАКОВ пообіцяв піти з посади, якщо Харківська обласна рада вдруге висловить йому недовіру.

За словами В.ПРОСКУРІНА, він не вірить губернатору, а також суду, оскільки сам був учасником підрахунку голосів, і вважає, що ніякої фальсифікації під час голосування він не помітив.

Він не виключив, що невдовзі харківські депутати продовжать голодування, але вже «під стінами Секретаріату Президента».

Як повідомляв УНІАН, Харківська обласна рада на сесії 3 червня висловила недовіру голові обласної державної адміністрації Арсену АВАКОВУ.

Губернатор оскаржив це рішення у суді, який призупинив дію цього рішення. А.АВАКОВ вважає, що голосування на сесії за його відставку пройшло з порушеннями і було сфальсифіковано.