Третьяков не може перебувати в одному приміщенні з Зінченком

Народний депутат України Олександр ТРЕТЬЯКОВ заявляє про складання ним повноважень радника Президента, вважаючи недостойним для себе перебування в одному приміщенні з Олександром ЗІНЧЕНКОМ.

Як повідомляє прес-служба “Нашої України”, таким чином він відреагував на призначення О.ЗІНЧЕНКА радником Президента.

“Вважаю недостойним для себе перебування в одному приміщенні з Олександром ЗІНЧЕНКОМ та складаю з себе повноваження радника Президента”, - наголосив О.ТРЕТЬЯКОВ.

Також О.ТРЕТЬЯКОВ заявив про те, що звільняє службовий кабінет у приміщенні Секретаріату Президента.

Прес-служба «Нашої України» нагадує, що у вересні минулого року тодішній держсекретар О.ЗІНЧЕНКО виступив з заявою, у якій звинуватив соратників Президента у корупції та зловживанні службовим становищем. О.ЗІНЧЕНКО досі не виконав рішення суду, який зобов’язав його принести публічні вибачення за наклеп. Саме заяви О.ЗІНЧЕНКА призвели до розколу в помаранчевій команді та обумовили результати виборів, зазначили у прес-службі блоку.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент Віктор ЮЩЕНКО своїм указом призначив О.ЗІНЧЕНКА на посаду радника Президента України.