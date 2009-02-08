Тимошенко каже, що євробезпека їй НАТО не замінить
08:24, 08 лютого 2009Політика
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Не альтернатива, а посилення...
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що європейська політика безпеки оборони не є для України альтернативою НАТО.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила на брифінгу в Мюнхені на Міжнародній конференції з питань безпеки.
«Це не може розглядатися ні як альтернатива, ні як заміщення, а лише як посилення і розширення інтеграційних процесів», – сказала прем`єр, зазначивши, що і уряд, і вона особисто підтримують стратегію поглиблення співробітництва з НАТО.
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