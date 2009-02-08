Тимошенко каже, що євробезпека їй НАТО не замінить

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що європейська політика безпеки оборони не є для України альтернативою НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила на брифінгу в Мюнхені на Міжнародній конференції з питань безпеки.

«Це не може розглядатися ні як альтернатива, ні як заміщення, а лише як посилення і розширення інтеграційних процесів», – сказала прем`єр, зазначивши, що і уряд, і вона особисто підтримують стратегію поглиблення співробітництва з НАТО.