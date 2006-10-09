Рішення “Нашої України” про перехід в опозицію не є остаточним

Екс-голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що рішення, яке ухвалила "Наша Україна" про перехід в опозицію, не буде остаточним.

Як сказав він в інтерв’ю “Українській правді”, таке рішення “йде в розріз із лінією Президента України, який таким чином хоче консолідувати владу”. Він вважає, що для Віктора ЮЩЕНКА є “вкрай необхідним” завдання консолідувати владу, але воно водночас “не дає перспективи для політичного проекту "Наша Україна".

В.ЛИТВИН зазначає, що уряду і парламенту потрібно буде ухвалювати складні рішення, які далеко не завжди будуть популярними. За його словами, тому антикризова коаліція була зацікавлена у тому, щоб відповідальність була якнайширшою.

Як сказав екс-голова ВР, і з тактичних міркувань потрібно, щоб коаліція була більша за кількістю, оскільки далеко не за всі рішення будуть голосувати члени антикризової коаліції.

В.ЛИТВИН як приклад навів голосування за скасування закону про мораторій на підвищення тарифів за комунальні послуги. Він зазначив, що за нього проголосували “далеко не всі соціалісти. А попереду - бюджет і законопроекти стосовно Світової організації торгівлі”.