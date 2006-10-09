Тимошенко про вбивство Ганни Політковської

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає вбивство російської журналістки Ганни Політковської ударом по цінностях демократії, свободи слова і праву на власну критичну думку не лише в Росії, а й у Європі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що “в Україні, де до сих пір не знайдено замовників і не розкрито вбивство Георгія Гонгадзе, ми особливо гостро відчуваємо загрози, що несуть громадянському суспільству подібні трагедії”.

Лідер БЮТ висловила свою солідарність з усіма небайдужими політиками, журналістами і правозахисниками, які вимагають вжиття всіх необхідних заходів для розкриття цього злочину.

Як повідомляв УНІАН, Г.ПОЛІТКОВСЬКА була вбита 7 жовтня в під`їзді власного будинку в Москві.