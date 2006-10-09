Мартиненко про Зінченка, Ющенка і ті самі граблі

Народний депутат України, член фракції "Наша Україна" Микола МАРТИНЕНКО заявляє, що не змінив своєї негативної думки стосовно Олександра ЗІНЧЕНКА і сумнівається в тому, що той “став на шлях виправлення”.

Як повідомляє прес-служба “Нашої України”, про це він сказав, коментуючи призначення О.ЗІНЧЕНКА радником Президента України.

Як зазначив М.МАРТИНЕНКО, "Віктор Андрійович за характером є великим гуманістом і дає шанс навіть тим людям, що припускали помилок. Особисто я таким гуманістом не є і своєї думки про ЗІНЧЕНКА не змінюю".

Народний депутат нагадав про стару істину щодо здатності історії повторюватися у вигляді фарсу. "До того ж, українці мають погану звичку по кілька разів ставати на ті самі граблі", - помітив М.МАРТИНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 жовтня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про призначення О.ЗІНЧЕНКА своїм радником.

3 вересня 2005 року О.ЗІНЧЕНКО подав у відставку з посади державного секретаря України. Перед цим О.ЗІНЧЕНКО звинуватив оточення Президента, зокрема, тодішніх секретаря РНБОУ П.ПОРОШЕНКА, першого помічника Президента України О.ТРЕТЬЯКОВА і лідера фракції “Наша Україна” Миколу МАРТИНЕНКА в корупційних діяннях.

Саме з цих причин О.ЗІНЧЕНКО, за його словами, подав у відставку. Він зазначав, що своїм кроком вирішив привернути увагу В.ЮЩЕНКА до загрозливої ситуації в державі.

Сьогодні О.ТРЕТЬЯКОВ заявив про складання ним повноважень радника Президента, вважаючи недостойним для себе перебування в одному приміщенні з О.ЗІНЧЕНКОМ.