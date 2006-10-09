Ющенко підписав кримінальну відповідальність за навчання тероризму

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон України № 170-V «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо запобігання тероризму», ухвалений Верховною Радою 21 вересня з ініціативи Президента України. Про це УНІАН повідомили в офіційному Інтернет-представництві глави держави.

Законом внесено зміни до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України у зв`язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму.

Зазначена Конвенція зобов`язує держави-учасниці встановити у національному законодавстві кримінальну відповідальність за скоєння таких злочинів: публічне підбурювання до тероризму (стаття 5), залучення до терористичної діяльності (стаття 6), навчання терористичній діяльності (стаття 7). Покарання за зазначені дій у Кримінальному кодексі України досі не було передбачено.