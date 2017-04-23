Лоліті заборонили в’їзд до України на 3 роки
Співачку не пропустили після відвідин окупованого Криму через закриті пункти пропуску.
Громадянці Росії Лоліті Мілявській заборонено в'їзд до України на три роки. Про це помічник голови Державної прикордонної служби України - прес-секретар Олег Слободян повідомив на своїй сторінці у Facebook.
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«Сьогодні вранці у пункті пропуска "Конотоп", під час оформлення пасажирів потяга сполученням "Москва-Київ", була виявлена громадянка РФ Лоліта Мілявська, стосовної якої у прикордонників була попередня інформація про порушення нею законодавства України та відвідини окупованого Криму через закриті пункти пропуску», - зазначив він.
За словами Слободяна, на підставі законодавства України та наявної додаткової інформації громадянці РФ Мілявській було відмовлено в перетині кордону до України та заборонено в'їзд на три роки.
Як повідомляв УНІАН, російська співачка Лоліта 23 квітня поскаржилася, що її не пустили в Україну прикордонники.
"Мене о 4-й ранку зняли з поїзда, я не можу відвідати свою дитину, яка захворіла, тому що мені заборонено в'їзд в Україну", - сказала Мілявська.
Лоліта заявила, що в'їзд заборонено через відвідування Керчі в 2015 році.
Співачка Лоліта, яка народилася в Західній Україні та довгий час жила в Києві, підтримує анексію Росією українського Криму і вважає президента РФ Володимира Путіна "генієм міжнародної політики". Донька Лоліти живе в Києві з бабусею.