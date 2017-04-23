Лоліті заборонили в’їзд до України на 3 роки

Громадянці Росії Лоліті Мілявській заборонено в'їзд до України на три роки. Про це помічник голови Державної прикордонної служби України - прес-секретар Олег Слободян повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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«Сьогодні вранці у пункті пропуска "Конотоп", під час оформлення пасажирів потяга сполученням "Москва-Київ", була виявлена громадянка РФ Лоліта Мілявська, стосовної якої у прикордонників була попередня інформація про порушення нею законодавства України та відвідини окупованого Криму через закриті пункти пропуску», - зазначив він.

За словами Слободяна, на підставі законодавства України та наявної додаткової інформації громадянці РФ Мілявській було відмовлено в перетині кордону до України та заборонено в'їзд на три роки.

Як повідомляв УНІАН, російська співачка Лоліта 23 квітня поскаржилася, що її не пустили в Україну прикордонники.

"Мене о 4-й ранку зняли з поїзда, я не можу відвідати свою дитину, яка захворіла, тому що мені заборонено в'їзд в Україну", - сказала Мілявська.

Лоліта заявила, що в'їзд заборонено через відвідування Керчі в 2015 році.

Співачка Лоліта, яка народилася в Західній Україні та довгий час жила в Києві, підтримує анексію Росією українського Криму і вважає президента РФ Володимира Путіна "генієм міжнародної політики". Донька Лоліти живе в Києві з бабусею.