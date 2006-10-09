Кінах: 20 млрд. бюджетних коштів приготовлені для ручного керування

Український союз промисловців підприємців (УСПП) наполягатиме на тому, щоб у проекті бюджету-2007 були передбачені чіткі прозорі адресні механізми розподілу видатків. Про це повідомив президент УСПП, народний депутат України Анатолій КІНАХ 8 жовтня в ефірі ТК “ЕРА”, повідомили УНІАН у прес-службі депутата.

Підтримавши необхідність посилення в проекті бюджету-2007 інноваційно-інвестиційної складової, як це передбачено в запропонованому проекті документа, А.КІНАХ висловив стурбованість відсутністю прозорого й адресного механізму розподілу видатків.

„Нас дуже турбує те, що передбачені на інноваційно-інвестиційні потреби ресурси - а це понад 20 млрд. грн. – не мають чітких механізмів, пріоритетів, адресного розподілу і кінцевого контролю за їх використанням”, - сказав він.

Як відзначив А.КІНАХ, „це дуже загрозливо, оскільки йдеться про наявність ризиків виконання бюджету в ручному режимі, спроби лобіювання інтересів окремих олігархічно-політичних груп, що неприпустимо”.

Президент УСПП нагадав, що державний бюджет – це мала фінансова Конституція України. „Держбюджет повинен вирішувати суспільні, загальнодержавні питання, створювати умови для розвитку стратегічних галузей економіки, включаючи вирішення соціальних проблем”, - зазначив він, додавши, що бюджет не може бути бюджетом окремої політичної структури.