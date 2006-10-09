Анатолій Засуха: Луценко глибоко помиляється

Екс-губернатор Київської області Анатолій ЗАСУХА заявляє, що перебуває у Казахстані у сімейних справах і не збирається одержувати повістку на допит.

У телефонному інтерв`ю НТН він повідомив, що перебуває в Казахстані "не так у особистих справах, як у справах друзів і родини".

"Я вчора поїхав з Києва і пізно ввечері вчора з Москви відлетів в Алма-Ату. Те, що він (міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО) говорив, що мене немає в Україні, що я не був в Україні, він глибоко помиляється".

"Мати службу в 310 тисяч, або скільки там міліціонерів у нашій державі, і не знати про людину, яку він так довго розшукував! Тоді можна сказати, що ця людина не повинна працювати міністром", - додав екс-губернатор.

Він також заявив, що не збирається змінювати українське громадянство на будь-яке інше.

"Я був, є і залишаюся громадянином України. Мені нема чого змінювати громадянство, тому що я буду жити в Україні і живу в Україні", - сказав він.

Коментуючи невдалу спробу співробітників МВС вручити йому повістку на допит, А.ЗАСУХА сказав: "Знаєте, це так дешево з їхнього боку. Треба комусь її вручати, нехай вручають. Ми просто будемо з цього сміятися. Не збираюся одержувати цю повістку, тому що я відчуваю себе, що я в цій справі абсолютно невинуватий".

"Було рішення сесії, що ці кошти були законно виділені державному підприємству. І ці гроші були повернуті цим державним підприємством у бюджет. Що можна висмоктувати ще з пальця?", - сказав А.ЗАСУХА.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на Центр громадських зв’язків УМВС України в Київській області, сьогоднішня чергова спроба міліції вручити повістку А.ЗАСУСІ з’явитися для надання свідчень закінчилася невдачею.

Зокрема, за даними ЦГЗ, співробітники міліції намагалися вручити повістку А.ЗАСУСІ (з проханням з’явитися для надання свідчень у кримінальній справі про нецільове використання 2 млн. грн. бюджетних коштів) за місцем його проживання в селі Ковалівка. Однак охорона будинку не взяла зазначене повідомлення, мотивуючи це тим, що «не уповноважена». В приймальні народного депутата України Тетяни ЗАСУХИ, що знаходиться у цьому ж селі, також відмовилися спілкуватися з представниками правоохоронних органів. Водночас по телефону Т.ЗАСУХА повідомила, що вона з чоловіком знаходиться в Казахстані, і коли повернуться до України, невідомо, повідомили у ЦГЗ.

Проте у Головному слідчому управління УМВС Київщини ще сподіваються, що завтра о 10.00 А.ЗАСУХА з’явиться для надання пояснень.