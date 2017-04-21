Україна в Суді ООН сконцентрує зусилля на юридичному визнанні Росії агресором – Порошенко

Україна в рамках Міжнародного суду ООН в Гаазі сконцентрує зусилля, щоб юридично визнати Росію державою-агресором.

Про це заявив президент Петро Порошенко під час наради з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним, заступником глави Адміністрації президента Костянтином Єлісєєвим та заступником міністра закордонних справ Оленою Зеркаль, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Порошенко висловив упевненість в тому, що зараз необхідно сконцентруватись на тому, щоб найкращим чином представити у суді позицію Держави Україна та визначити державу-агресора.

На переконання президента, це вже створює механізм юридичної відповідальності не для приватних осіб, як хотіла РФ, а для держави в цілому, яка має понести відповідальність за фінансування тероризму, за порушення конвенції Організації Об’єднаних Націй.

«Вперше, і ключове слово тут – вперше, було застосовано механізм Міжнародного суду для де-факто притягнення до відповідальності держави-агресора, держави, яка фінансує тероризм. І саме за порушення цієї конвенції ми поставили питання про притягнення до відповідальності», - підкреслив Порошенко.

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«На моє глибоке переконання, також унікальність цієї ситуації і в тому, що коли буде прийнято рішення (Міжнародного суду ООН – УНІАН), воно не потребує ніякого додаткового голосування – ні Генеральної асамблеї ООН, ні Ради безпеки ООН. Це рішення прямої дії, воно має виконуватись будь-якою державою-членом ООН, і за невиконання зазначеного рішення будуть передбачені санкції, які дуже боляче вдарять по будь-якій державі, що наважиться ігнорувати зазначене рішення», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний суд ООН у Гаазі 19 квітня оголосив рішення, яким частково задовольнив запит України про застосування тимчасових запобіжних заходів стосовно Росії. Заходи стосуються Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (CERD).

Суд вказав, що Росія повинна утриматися від того, щоб продовжувати обмежувати можливість кримським татарам зберегти свої інституції, включаючи Меджліс. За це рішення проголосували 13 суддів, проти - троє. Одноголосно було прийнято рішення, згідно з яким Росія повинна гарантувати доступність освіти українською мовою.

Щодо звинувачень РФ у порушенні норм Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму суд вирішив, що Україна не надала достатньо доказів, які були б суттєвою базою для застосування тимчасових запобіжних заходів.

Україна в рамках позову до Росії просила Міжнародний суд ООН запровадити тимчасові запобіжні заходи, спрямовані на недопущення продовження порушень прав людини з боку РФ на період розгляду судом справи по суті з метою захисту цивільного населення в тимчасово окупованому Криму та на Донбасі.

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6-9 березня в Гаазі відбулися слухання у справі «Україна проти Росії». У ході слухань представники РФ повністю відкинули звинувачення, заявивши, що жодних законодавчих або фактичних підстав для запровадження запобіжних заходів немає.

Позов у Міжнародний суд ООН Україна подала 16 січня 2017 року з метою притягнення Росії до відповідальності за підтримку тероризму на сході України і дискримінацію етнічних українців і кримських татар в окупованому Криму.

Україна подала позов на підставі порушення Росією двох конвенцій - Конвенції про запобігання тероризму та Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації і вимагає від РФ припинити фінансування незаконних збройних формувань на Донбасі і відновити діяльність Меджлісу в окупованому Криму.