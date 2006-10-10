Василь Онопенко зустрінеться з Ханне Северінсен та Ренатою Вольвенд
09:35, 10 жовтня 2006Політика
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12-00 - У Верховному Суді України відбудеться зустріч голови Верховного Суду України Василя Онопенка з доповідачами моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з питань дотримання обов’язків та зобов’язань країнами-членами Ради Європи Ханне Северінсен та Ренатою Вольвенд. У ході зустрічі обговорюватимуться теми: “Виконання рішень Європейського суду з прав людини”, “Співпраця України та Ради Європи”, “Участь України у договірно-правовій базі Ради Європи” (вул. Пилипа Орлика, 4, кім. 202). Потрібна акредитація.
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