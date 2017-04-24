Лавров скаржиться, що ЄС неправильно реагує на захист "російськомовного населення" в Україні

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що відносини Росії і Євросоюзу ускладнені європейською реакцією на захист Москвою «російськомовного населення» в Україні. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції з високим представником Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федерікою Могеріні сьогодні в Москві.

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Лавров заявив, що в цілому переговори підтвердили наявність багатьох питань, з яких позиції сторін не збігаються.

«Зрозуміло, що у вирішальній мірі це обумовлено тим загальним фоном в наших відносинах, який був створений в результаті реакції Євросоюзу на дії РФ у контексті подій, які передували антиконституційному державному перевороту в Україні, та подій, які за цим послідували, які були пов'язані з необхідністю не допустити утискання прав російськомовного населення України» - стверджує Лавров.

У той же час, за його словами, незважаючи на цю системну проблему, є бажання розмовляти, що дає надію, що переможе здорова оцінка того, що відбулося і відбувається.

Як відомо, "захистом прав російськомовних" в Росії виправдовують незаконну анексію Криму і агресію на Донбасі.