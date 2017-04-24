Могеріні у Москві: ЄС не визнає анексію Криму
У ЄС щодо анексії Криму принципова позиція, наголосила Могеріні.
Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні заявляє, що Євросоюз не визнає анексію Криму і сподівається на повне виконання Мінська-2 для припинення конфлікту на сході України.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це вона сказала в Москві на спільній прес-конференції з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.
"Ми обмінялися думками, які можна було б назвати системними розбіжностями. Я маю позицію ЄС, принципову позицію щодо невизнання анексії Криму. Ця позиція не тільки ЄС, а й інших наших партнерів", - наголосила Могеріні.
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Вона заявила: "У нас існують розбіжності щодо оцінки ситуації на сході України і "приєднання" Криму".
За словами Могеріні, під час переговорів із Лавровим відбувся обмін думками, як сторони можуть розвивати відносини і втілювати в життя "Дорожню карту", яка буде заснована на Мінських угодах і стосується як питань безпеки, так і політичних аспектів.
"Ми в ЄС вважаємо, що це питання стало особливо актуальним після того, як вчора на міні на сході України підірвалася машина спостерігачів ОБСЄ", - наголосила вона.
Могеріні зазначила, що сторони на переговорах обговорили подальші напрями співпраці для повного виконання Мінських угод обома сторонами і припинення конфлікту на сході України.