ОБСЄ на Донбасі: що зміниться після підриву спостерігачів на міні

Підрив на мінному полі на Донбасі спостережної місії ОБСЄ з конкретними жертвами – загиблим і пораненими спостерігачами, стає серйозним викликом для місії, яка виконує в Україні миротворчу функцію. Це може стати підставою для перегляду механізмів дій місій ОБСЄ на Донбасі, їхніх функцій, а також механізмів забезпечення їхньої безпеки. Проте, питання про озброєння місії ОБСЄ навряд чи постане, бо нічого не змінить у нинішній ситуації. Озброєння просто не актуальне для такого формату ризиків. Адже якщо йдеться про ризик підриву на мінах чи фугасах, то зброя у спостерігачів нічому не зарадить і ніяк не допоможе.

Наразі можна очікувати підвищення вимог до забезпечення безпеки місій ОБСЄ та відповідальності сторін за безпеку. Задля досягнення останнього збільшиться тиск на Росію, бойовиків та Україну (ми теж є учасниками забезпечення умов та безпеки місій ОБСЄ, аби дати можливість їм працювати).

Крім того, буде поставлене чітке завдання розслідувати даний інцидент і встановити винних у ньому.

На жаль, в даній ситуації буде надзвичайно складно добути стовідсоткові доказові матеріали вини Росії та бойовиків, бо ця територія контролюється бойовиками. Та й результатів розслідування доведеться чекати довго.

На жаль, в даній ситуації буде надзвичайно складно добути стовідсоткові доказові матеріали вини Росії та бойовиків, бо ця територія контролюється бойовиками

Але якщо з’ясується, що бойовики свідомо завели місію ОБСЄ на мінне поле, то буде розширення санкцій, запровадження більш потужних засобів забезпечення контролю та, можливо, навіть розширення форматів урегулювання конфлікту.

Попри те, що доводити вину Росії та підконтрольних їй бойовиків буде дуже складно, виключати таку версію не можна. І якщо це справді було зроблено свідомо, то такі дії слід розглядати як провокацію з метою звинувачення України (начебто міну навмисно заклали українські спецслужби). До речі, саме про це одразу ж після інциденту заявили і бойовики, і Російська Федерація. Росія задіяла всі ресурси, аби озвучити саме такі звинувачення: про це відкрито заявляє МЗС Росії, адміністрація російського президента і самі бойовики.

Попри цей інцидент, представники ЄС і США у місіях ОБСЄ заявили, що продовжать роботу на Донбасі, тож згортання їхньої діяльності або відмов їхати на схід України не буде

Слід також зазначити, що попри цей інцидент, представники ЄС і США у місіях ОБСЄ заявили, що продовжать роботу на Донбасі, тож згортання їхньої діяльності або відмов їхати на схід України не буде. Але, напевно, будуть чіткіше відпрацьовані механізми дій і маршрути слідування. Втім, представники місії можуть відмовлятися від конкретних ризикованих акцій та поїздок, в яких не будуть належним чином проконтрольовані маршрути, перевірені на наявність мін, якщо не буде вжито заходів по запобіганню випадкових обстрілів (як це не раз бувало), а також цільових провокаційних обстрілів.

Микола Маломуж, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України