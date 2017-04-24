В Україні винесені 6 вироків за заклики до держперевороту у соцмережі

В Україні вже є 6 вироків суду за розміщення в соціальних мережах постів із закликами до повалення конституційного ладу. Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін під час круглого столу сьогодні в Києві.

“В реєстрі судових рішень я бачив 6 вироків судової влади стосовно засудження осіб безпосередньо за пости "ВКонтакті", - зазначив він.

“Дійсно, там є склад злочину, дійсно, в цих постах є заклики до повалення конституційного ладу”, - додав Золотухін.

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В той же час він зазначив, що всі ці рішення суду “пов'язані між собою”. За його словами, одним із аспектів цих рішень є те, що обвинувачений визнає свою провину, “можливо, підписує мирову угоду, отримує умовний термін”.

Золотухін вважає, що “цю сферу треба дорегулювати - спільно з громадськістю треба створити відповідні механізми, які зможуть бути використані правоохоронними органами для того, щоб просто виконувати вже наявні закони, які діють в Україні, зокрема Кримінальний кодекс”.