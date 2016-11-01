Рада дозволила штрафувати ТРК за заклики до війни і насильницького захоплення влади

Як повідомляє кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 236 із 339 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Цим законом дозволено Нацраді з питань телебачення і радіомовлення штрафувати телерадіоорганізації за заклики до війни і насильницької зміни конституційного ладу.

Зауважимо, що тексту законопроекту до другого читання не було на сайті Верховної Ради.

Читайте також"Степашка-сепаратист": Нацрада заборонила ще три російських канали

Голова комітету ВР з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар наголосила, що цей закон дає можливість Нацраді з питань телебачення і радіомовлення «накладати санкції на телерадіомовників м‘якіші, ніж зараз передбачені у законодавстві».

Вона нагадала, що в нині діючому законі Нацрада може робити лише попередження, а після двох таких попереджень у телеканалу забирають ліцензію. За її словами, нині ухваленим законом Нацраді надано право накладати штрафи. «Більше того, якщо після штрафу компанія не повторює це порушення, то цей штраф впродовж року ліквідовується і попередження не застосовується до цієї телерадіокомпанії», - наголосила Сюмар.

Відповідно до закону, Нацрадою приймається рішення про стягнення штрафу у разі вчинення таких порушень телерадіоорганізаціями: 25% розміру ліцензійного збору (згідно з текстом законопроекту до першого читання – УНІАН) за заклики до насильницької зміни конституційного ладу України; заклики до розв'язування війни та ін.; пропаганду винятковості або неповноцінності осіб за ознаками їх релігійних переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої нації або раси, фізичного або майнового стану, соціального походження. Також штраф передбачено за ретрансляцію програм та передач, що не включені до переліку програм, що ретранслюються.

Також у документі йдеться про трансляцію аудіовізуальних творів (фільмів, телепередач, крім інформаційних та інформаційно-аналітичних телепередач), одним із учасників яких є особа, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Перелік оприлюднено на веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв.