Суд вирішив, що Клюєв не купляв Мороза за 300 млн. доларів

Вчора Печерський районний суд Києва визнав недостовірними дані, розповсюджені народним депутатом України Олегом ЛЯШКОМ про нібито підкуп народних депутатів і зобов`язав його спростувати цю інформацію через ЗМІ.

Про це УНІАН повідомила народний депутат від Партії регіонів Олена ЛУКАШ.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня депутат із фракції БЮТ О.ЛЯШКО заявив, що передав Генпрокуратурі записи телефонних розмов, які підтверджують факт підкупу голови Верховної Ради України і лідера СПУ Олександра МОРОЗА членом Партії регіонів Андрієм КЛЮЄВИМ.

Депутат від БЮТ розповів, що отримав від “співробітника вітчизняних спецслужб” плівку із записом фрагментів двох телефонних розмов А.КЛЮЄВА. На першому фрагменті А.КЛЮЄВ розмовляє з одним із лідерів СПУ Миколою РУДЬКОВСЬКИМ, на іншому – з невідомим, який, за словами О.ЛЯШКА, проживає в Москві, і до якого А.КЛЮЄВ звертався на ім’я «Рубен». Саме в розмові з цим невідомим, на запитання, як справи, А.КЛЮЄВ відповів, що тепер вже добре, оскільки “за 300 млн. доларів купив О.МОРОЗА”.