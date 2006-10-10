Ющенко звільнив 32 радники

Укази розміщені на офіційному сайті Президента

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив від виконання обов’язків своїх радників поза штатом 32 особи. Зокрема, указами глави держави від виконання обов`язків радника Президента України (поза штатом) звільнено: Михайла ДОРОШЕНКА, Лілію ГРИГОРОВИЧ, Івана ДІЯКА, Володимира ГРИШКА; Анатолія ГАЙДАМАКУ, Івана ГАВРИЛЮКА, Світлану ВЕГЕРУ, Дітмара ШТЮДЕМАННА, Святослава ВАКАРЧУКА, Миколу БУТКА, Бориса БЕСПАЛОГО, Станіслава АРЖЕВІТІНА, Миколу ЩЕРБИНУ, Андрія ШЕВЧЕНКА, Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, Леоніда КАНІЩЕНКА, Владислава КАСЬКІВА, Олексія ІВЧЕНКА, Володимира ЛАНОВОГО, Олександра ПАСХАВЕРА, Юрія РУБАНА, Віктора ТКАЧУКА, Віру УЛЬЯНЧЕНКО, Олександра ТРЕТЬЯКОВА, Василю КУЙБІДУ, Віталія КЛИЧКА, Леоніда КОЗАЧЕНКА, Валерія ПРОБИЙ-ГОЛОВУ, Сергія ТЕЛЕШУНА, В’ячеслава КАНТОРА, Юрія КАРАСИКА та Сергія КУНІЦИНА. Відповідні Укази розміщені на офіційному сайті През идента. Як повідомляв УНІАН, раніше В.ЮЩЕНКО своїм Указом скасував інститут позаштатних радників. Раніше Президент звільнив Михайла СИРОТУ, Ксенію ЛЯПІНУ та Бориса НЄМЦОВА від виконання обов’язків своїх радників поза штатом.

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